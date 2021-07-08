Медвежонок Умка станет товарным знаком "Союзмультфильма" 

Киностудия "Союзмультфильм" планирует зарегистрировать образ медвежонка из мультфильма "Умка" в качестве товарного знака, регистрация бренда может завершиться уже к августу, сообщили в Роспатенте, пишут "Известия".

"Если соответствующая заявка будет утверждена, студия получит право использовать бренд "Умка" в нескольких группах товаров и услуг, в числе которых широкий спектр канцелярской и сувенирной продукции. Также он будет использоваться для продвижения интернет-сервисов, онлайн-кинотеатров, музыкальных платформ и сервисов подкастов", - сообщили в "Союзмультфильме", передает "АиФ".

В ходе беседы с корреспондентами издания представитель "Союзмультфильма" сообщил, что образ медвежонка регистрируется для возможного применения в образовательных программах и технологиях, добавив, что сейчас студия ведет масштабную работу по защите прав на образы героев своих популярных мультфильмов.