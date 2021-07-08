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Совет Федерации в ноябре проведет Дни Ингушетии

Совет Федерации в ноябре проведет Дни Ингушетии

Будущей осенью в Совете Федерации пройдут Дни Ингушетии, на которых состоятся презентации потенциала республики, сообщает сайт главы региона. 

"В начале ноября текущего года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации пройдут Дни Ингушетии, в рамках которых запланировано проведение "часа субъекта" с участием представителей органов государственной власти Ингушетии на значимые для региона темы", - говорится в сообщении на сайте главы региона, передает "Это Кавказ". 

Также будут организованы презентационные мероприятия, призванные продемонстрировать промышленный, сельскохозяйственный и туристический потенциал республики и ее культурно-историческое наследие. 

Возглавит делегацию глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

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Вестник Кавказа

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