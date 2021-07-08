Москва останется в "парниковом котле" еще на неделю

Огромный "парниковый котел" не покинет Москву еще шесть суток, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Этот "котел" уже держится над Центральной Россией пять дней, всего он будет держаться до 12 дней - довольно редкое явление для нашей страны.

"Гигантский блокирующий антициклон, который в метеорологии иногда называют "парниковым котлом", установился во всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10-12 км, перекрывая пути ветрам и блокируя западный перенос, который приносит ненастные циклоны. Внутри этого "блокинга" атмосферы воздушные массы закручиваются по часовой стрелке", - рассказал синоптик.

Ситуация не изменится еще 5-6 суток, предупредил он.

"Таким образом, феноменальным станет время существования блокирующего антициклона-долгожителя. Обычно нормальный срок деятельности такого антициклона – около пяти суток. Наш "парниковый котел" будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев", - поделился Тишковец.