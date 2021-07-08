В Ингушетии введен запрет на работу общепита в ночное время

В Ингушетии на фоне новой волны распространения коронавируса COVID-19 введен запрет на работу организаций общественного питания в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Решением республиканского оперативного штаба организации общественного питания переводятся на режим работы с 7:00 до 21:00.

"Актуализированы ограничения на проведение свадеб и иных массовых мероприятий в домах торжеств площадью менее 400 кв метров при одновременном нахождении в них более 100 гостей. При этом артистам подведомственных минкультуры учреждениям запрещено выступать на подобных событиях", – сказано в сообщении.

Помимо этого, до 21:00 будут работать детские развлекательные площадки, парковые аттракционы, а также досуговые центры, расположенные в помещениях, кроме учреждений допобразования.

Проводить пятничные молитвы в мечетях рекомендовано при соблюдении требований по социальной дистанции и масочного режима, а по возможности – на открытом воздухе.

Данным ограничения и рекомендации действуют до 1 сентября 2021 года.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии COVID-19 в Ингушетии диагностировали у 16 441 человека. Справились с болезнью 15 778 жителей республики, умерли – 197.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 185 млн, из них более 4 млн человек скончались.