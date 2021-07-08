Чего ждут от нового президента Ирана на Кавказе

Как и в остальных странах, граничащих с Ираном, в Армении и Азербайджане пытаются анализировать, как новоизбранный консервативный президент ИРИ Эбрахим Раиси способен изменить позицию Тегерана по отношению к региону, пишет политический советник социал-демократов в Европарламенте Эльдар Мамедов для Eurasianet.

С точки зрения Азербайджана, предпочтительным курсом было бы продолжение политики, которую в свое время проводил умеренный президент Хасан Рухани. Поздравляя Раиси, который победил на выборах 19 июня, но вступит в должность лишь в августе, президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил уровень стратегического сотрудничества между двумя странами. Примечательно, что Алиев подчеркнул, что восстановление азербайджано-иранской границы в результате войны 2020 года открывает новые возможности для развития сотрудничества на региональном уровне.

Некоторые аналитики интерпретировали это как приглашение Ирану стать участником процесса по установлению нового порядка на Южном Кавказе в послевоенное время. В самом деле, Тегеран никоим образом не препятствовал военным усилиям Баку и последовательно поддерживал территориальную целостность Азербайджана.

Армения же, напротив, выходит из чрезвычайно травматичного периода - болезненного поражения в прошлогодней войне с Азербайджаном и досрочных парламентских выборов в июне. Руководству страны предстоит выработать последовательную внешнеполитическую стратегию, отвечающую новым реалиям. Некоторые армянские аналитики, симпатизирующие оппозиции, теперь надеются на своего рода перестройку в отношениях между Москвой, Ереваном и Тегераном, чтобы противостоять альянсу Баку-Анкара. Однако переизбранный премьер-министр Никол Пашинян, кажется, более склонен к мирному соглашению с Азербайджаном, чем к попытке уравновесить Азербайджан и Турцию с помощью России и Ирана.

И Тегеран это вполне устроит. Ведь главный приоритет Раиси - выправить отчаянное экономическое положение страны. Поскольку многие прочат его в преемники верховному лидеру аятолле Али Хаменеи, Раиси необходима стабильность на границах страны, чтобы сосредоточить внимание на многочисленных внутренних проблемах. В высшем руководстве специальных служб Ирана сходятся во мнении, что к важнейшим направлениям национальной безопасности относятся в первую очередь Ближний Восток и Персидский залив, а не Южный Кавказ. Кроме того, Афганистан в период вывода американских войск превращается в еще один источник угроз для Ирана. Эти регионы остаются приоритетными независимо от того, кто будет президентом Ирана.

Однако степень участия Ирана в событиях на Южном Кавказе может измениться, если его руководство начнет видеть в Турции и Азербайджане угрозу. В Иране считают, что союз Турции с Азербайджаном и рост ее влияния в Центральной Азии не соотносится с интересами Тегерана. Однако репутация Раиси как жесткого политика также гарантирует, что любой возможный конфликт не выйдет из-под контроля. Он поддерживает переговоры в Вене между Ираном и мировыми державами о возобновлении ядерной сделки, но также поддерживает скептицизм консервативных кругов в отношении углубления связей с Западом, особенно с Соединенными Штатами. К тому же, плохие отношения Ирана с Западом усиливают его экономическую зависимость от региональных игроков, включая Турцию и Азербайджан.

В случае с Турцией у Тегерана есть дополнительные стимулы к сдержанной политике: его отношения с Анкарой напоминают сложную шахматную партию, где Южный Кавказ - лишь один из аспектов. Избрание консерватора Раиси предвещает более практичный и ориентированный на обеспечение безопасности подход Тегерана к региону. В то же время экономические интересы, особенно при ухудшении отношений Ирана с Западом, будут способствовать снижению рисков конфронтации.