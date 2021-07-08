В Роспотребнадзоре считают, что вводить локдаун не нужно

В настоящее время нет необходимости вводить в России локдаун из-за коронавируса, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет", - заявила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Она добавила, что ситуация с заболеваемость в Москве начала стабилизироваться. Это говорит об эффективность ограничительных мер вкупе с вакцинацией.