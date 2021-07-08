Вакцинация иностранцев в Москве - названы стоимость и необходимые документы

В Москве проводится вакцинация мигрантов и иностранных студентов, самый большой центр вакцинации открыт в олимпийском комплексе "Лужники".

"Туристов прививать не будем. Только иностранных граждан, которые находятся здесь в течение длительного срока легально. Нужен паспорт, СНИЛС, трудовой договор, патент на работу, если он есть. Если приходит студент, мы просим документ, подтверждающий обучение", - рассказала главный врач московской поликлиники №191 Мария Соколова, работающая в центре.

Иностранцев прививают препаратом "Спутник Лайт", стоимость составляет 1300 рублей. "Это абсолютно безопасная вакцина, разработанная центром Гамалеи. Она не несет патогенного вируса для человека и формирует клеточный и гуморальный иммунитет (форма иммунитета, необходимая для защиты организма от бактериальных патогенов)", - добавила врач.

Также вакцинироваться иностранцы в Москве могут в миграционном центре в деревне Сахарова, на территории торгового центра "Садовод", а также в пунктах вакцинации в 25 городских поликлиниках.

В "Лужниках" центр работает ежедневно с 10:00 до 22:00, привиться здесь могут и россияне.

Сертификат о вакцинации выдается сразу, а QR-код приходит по номеру телефона через 21 день.