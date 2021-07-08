В Минздраве заявили о готовности обсуждать взаимное признание COVID-паспортов с Евросоюзом

Минздрав России готов обсуждать с ЕС взаимное признание COVID-паспортов (сертификатов о полной вакцинации от коронавируса).

"Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать", - сообщил в четверг помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

Ранее Брюссель предложил Москве обсудить возможность включения России в европейскую систему COVID-сертификатов, что упростит путешествия на фоне пандемии коронавируса.