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В Минздраве заявили о готовности обсуждать взаимное признание COVID-паспортов с Евросоюзом

В Минздраве заявили о готовности обсуждать взаимное признание COVID-паспортов с Евросоюзом

Минздрав России готов обсуждать с ЕС взаимное признание COVID-паспортов (сертификатов о полной вакцинации от коронавируса).

"Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать", - сообщил в четверг помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

Ранее Брюссель предложил Москве обсудить возможность включения России в европейскую систему COVID-сертификатов, что упростит путешествия на фоне пандемии коронавируса.

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Вестник Кавказа

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