ООН сообщила о ликвидации четверых убийц президента Гаити

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Гаити Хелен Ла Лайм сообщила, что четыре человека, совершивших нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и убивших его, ликвидированы.

По ее словам, еще шесть находятся под стражей, передает ТАСС.

"Мне также известно, что есть группа возможных преступников, которая укрылась в двух зданиях, они окружены полицией", - сказала она по итогам встречи Совета Безопасности ООН по ситуации в этой стране после убийства главы государства.

Напомним, в ночь с 6 на 7 июля неизвестные совершили нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства получил смертельное ранение, первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.