Лавров и Керри встретятся в Москве на следующей неделе

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и специального представителя президента США по вопросам климата Джона Керри состоится в Москве на следующей неделе.

Соответствующую информацию подтвердили в МИД РФ, передает ТАСС.

Ранее Telegram-канал "Дипломатический источник" сообщил, что на следующей неделе спецпредставитель президента США по вопросам климата Джона Керри проведет в Москве встречу с главой МИД России Сергей Лавровым. В ходе встречи американский дипломат намерен обсудить климатическую повестку.