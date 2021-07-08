Россияне смогут отправиться на курорты Египта через неделю

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что восстановление чартерных рейсов из городов России на курорты Египет займет около недели, после чего направление станет крайне популярным у россиян.

"Рейсы туроператоры смогут поставить оперативно, это займет от нескольких дней до недели в зависимости от числа разрешенных рейсов. Ожидаем решение Оперштаба", - сообщили в пресс-службе.

До миллиона российских туристов смогут посетить египетские курорты в этом сезоне.

"Турбизнес ждал этого решения в течение пяти лет. Египет - крайне популярное направление для россиян. <…> Популярность направление начнет набирать ближе к осени",- добавили в РСТ.

На фоне закрытых границ, ограничений и ситуации на Кубани, и без того популярный Египет будет привлекать туристов ценами. "После запуска чартеров стоимость пакетных туров снизится на 30-40% по сравнению с тем, что предлагается сейчас. Чартеры, вероятнее всего, будут ставить на самые популярные курорты - в Шарм-эль-Шейх и Хургаду", - отметили в пресс-службе союза.