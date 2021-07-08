Талибы обещали Москве не нарушать границ стран Центральной Азии

На консультациях в Москве со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым делегация движения "Талибан" (запрещено в РФ) сообщила, что не будет нарушать границ стран Центральной Азии.

"От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана", - говорится с сообщении МИД России.

В дипведомстве добавили, что талибы после завершения гражданской войны в Афганистане намерены бороться с угрозой ИГИЛ (запрещенная в РФ террористической группировки "Исламское государство") и искоренять наркопроизводство в стране.

Ранее более тысячи афганских военных под напором табилов пересекли границу Таджикистана в рамках отступления. В настоящее время большая часть приграничного района Афганистана перешла полностью под контроль талибов.

В четверг талибы установили свой флаг на мосту через реку Пяндж, который находится на границе Афганистана и Таджикистана.