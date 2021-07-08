Мэр Сочи рассказал, какой ущерб нанесло курорту наводнение

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил в своем Telegram-канале, что общая сумма ущерба от непогоды в городе составила примерно 18 млн рублей.

По его словам, деньги будут выплачены гражданам из бюджета Краснодарского края.

"Поручил тщательно подготовить и в кратчайшие сроки направить в край все необходимые документы, чтобы уже со следующей недели начать выплаты", - поведал градоначальник.

При этом он обратил внимание на то, что гражданам, проживающим в пострадавших от воды домах, но не имеют в них постоянной регистрации, а также жителям, которые утратили документы на прописку, потери будут компенсированы из иных источников.

Копайгородский также рассказал, что потерпевшими и частично утратившими имущество в Сочи после непогоды признаны 335 человек, в общей сложности подтоплено 90 домовладений.