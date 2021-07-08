Кубанский бизнес-форум "Дело за малым!" отменили в 2021 году из-за коронавируса

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель сообщил, что форум малого и среднего бизнеса переносится на следующий год, однако это не скажется на эффективности господдержки предпринимателей.

"В этом году в связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой мы не можем гарантировать соблюдение всех норм и требований при привычном размахе форума. Поэтому принято непростое решение перенести его проведение на следующий год. Хочу поблагодарить всех партнеров, с которыми мы вели подготовку этого события, надеюсь, в следующем году мы к ней вернемся и сделаем форум ярким, актуальным и действительно полезным бизнесу", - сказал Руппель.

В 2019 году в форуме "Дело за малым!" приняли участие более 25 тыс человек из 70 регионов России, приезжали иностранные бизнесмены из пяти стран.

"За годы проведения форум "Дело за малым!" стал уникальной, крупнейшей в России креативной площадкой для развития малого и среднего предпринимательства", - отметил вице-губернатор.

Он подчеркнул, что перенос форума не повлияет на эффективность господдержки предпринимателей, кроме того, на Кубани регулярно проходят образовательные программы, хакатоны, нетворкинг.