Станислав Черчесов выступил с заявлением после отставки с поста главного тренера сборной России по футболу.

"Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни", - цитирует наставника "Московский комсомолец".

Он поблагодарил футболистов, с которыми работал все эти годы, а также тренерский, административный, медицинский штабы и Российский футбольный союз (РФС).

Ранее сегодня РФС уволил Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

Напомним, сборная Россия набрала на Евро-2020 три очка и заняла последнее место в группе. Подопечные Станислава Черчесова победили Финляндию (1:0) и потерпели два разгромных поражения (0:3 от Бельгии и 1:4 от Дании).