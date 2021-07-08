Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

В пятницу почти на всей территории Казахстана ожидаются грозы и жара.

По данным Казгидромета, грозы связаны с влиянием южного циклона. Особенно сильные осадки ожидаются на западе и северо-западе республики.

Штормовые предупреждения в связи со шквалом, градом и пыльными бурями объявлены в нескольких регионах. В Атырауской области жара, местами возможны гроза, пыльная буря, сильный северо-западный ветер. Аналогичная погода будет в пятницу в горах Туркестанской области и в Восточно-Казахстанской области.

В Западно-Казахстанской области прогнозируются сильный дождь, гроза, шквал, град. и сильный дождь. На юге Алматинской области жара до 42 градусов, в горах - кратковременный дождь с ветром.

В Костанайской области жара, чрезвычайная пожароопасность, местами грозы, град, шквал.

Грозы также случатся в пятницу на юге Павлодарской области и в Жамбылской области, где в выходные будет пыльная буря и жара в 43 градуса.

В пустынных районах Туркестанской области сухо, плюс 45.

В Нур-Султане днем 24-26 градусов, возможен дождь.

В Алматы днем до 38 градусов, ночью до 26. В Шымкенте также жарко - днем воздух прогреется до плюс 37-39, ночью будет 24-26 градусов.