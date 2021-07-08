Матвиенко ознакомилась с реконструкцией на Старом озере в Кисловодске

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Кисловодск ознакомилась с ходом реконструкции гидротехнических сооружений на Старом озере.

"Наша задача этот запрос обеспечить – с внимательным отношением к срокам и используемым в работе материалам", – цитирует Матвиенко "Ставропольская правда".

Напомним, 8 июля Валентина Матвиенко прибыла с рабочим визитом в Кисловодск. Спикер Совфеда посетила здравницы, занимающиеся постковидной реабилитацией отдыхающих, а также проверила ход строительства нового туристско-рекреационного кластера, который создают на проспекте Ленина.