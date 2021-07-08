ВОЗ начала мониторинг российского штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список штаммов для дальнейшего наблюдения вариант коронавируса AT.1.

Этот штамм был выявлен в России в январе 2021 года. С 9 июня специалисты ВОЗ внимательно отслеживают российский штамм. Также в список мониторинга включили новые штаммы из США, Колумбии, Бразилии, Индонезии, Великобритании и Филиппин, все в ВОЗ отслеживают 15 таких штаммов.

В список попадают те штаммы, которые содержат генетические изменения, влияющие на характеристики вируса. Эти штаммы, возможно, могут представлять риски в будущем, поэтому требуют усиленного мониторинга и повторной оценки данных.