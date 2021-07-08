В Карагандинской области с 10 июля ужесточат карантин

Главный санитарный врач Карагандинской области постановил сделать карантин в регионе строже с 10 июля.

Закроются кинотеатры, театры, аттракционы и детские развлекательные центры, не участвующие в Ashyq. Кафе и рестораны в рамках Ashyq будут работать с 9.00 до 02.00, все остальные, включая летние кафе, только до 20.00.

ТЦ, ТРЦ и крытые рынки могут работать только в будние дни.

Нововведения связаны с высокой заболеваемостью коронавирусом в регионе.