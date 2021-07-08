Европарламент призвал возобновить свободное передвижение в Шенгенской зоне

Депутаты Европарламента призвали восстановить свободное перемещение людей в Шенгенской зоне, которое было нарушено, в том числе, из-за пандемии коронавируса COVID-19, говорится в сообщении ЕП.

Резолюция с таким призывом была принята большинством депутатов на текущей пленарной сессии.

"Временный режим внутреннего погранконтроля действует с 2015 года, кроме того, пандемия подвергает Шенген опасности", - сказано в пресс-релизе по резолюции.

Шенгенский пограничный кодекс дает странам-членам возможность временно восстанавливать пограничный контроль на внутренних границах в случае серьезной угрозы внутренней безопасности. Ряд стран ЕС запускали этот механизм, в некоторых государствах он действует до сих пор.

Депутаты Европарламента также потребовали включить Болгарию и Румынию в зону свободного передвижения, поскольку обе страны выполнили требования для присоединения к Шенгену.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 184 млн, из них более 3,9 млн человек скончались.