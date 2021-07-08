Азербайджан, Турция и Грузия готовятся к совместным военным учениям

Первое заседание по планированию организации военных учений Eternity-2021 прошло в формате видеоконференции.

Учения пройдут 4–8 октября 2021 года, в них примут участие Азербайджан, Турция и Грузия, сообщает министерство национальной обороны Турции.

Заседание состоялось в Центральном командовании Управления учениями сухопутных войск.

Последний раз совместные военные учения трех стран проходили в 2019 году.