Представители ОДКБ осмотрели границу Таджикистана с Афганистаном

Оперативная группа во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым осмотрела участок границы Таджикистана с Афганистаном. Об этом сообщили в Объединенном штабе организации.

Оперативная группа посетила 9-й погранотряд - "Калай-Хумб". Группа офицеров ознакомилась на местности с порядком обеспечения охраны таджикско-афганской границы военнослужащими пограничных войск Таджикистана, укомплектованностью подразделений личным составом, вооружением и специальной техникой.

В пресс-службе подчеркнули, что начальник Объединенного штаба ОДКБ высоко оценил степень готовности подразделений Таджикистана к обеспечению безопасности на границе с Афганистаном.