РФС отказался от Черчесова, а тот - от неустойки

Станиславу Черчесову сегодня сообщили в РФС, что он будет уволен. Принципиально вопрос решён, но документально не оформлен. По некоторым данным, бывший главный тренер сборной отказался от выплаты неустойки.

Ранее сообщалось, что в список кандидатов на пост главного тренера сборной России входят экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв, португалец Андре Виллаш-Боаш и главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.