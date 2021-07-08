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РФС отказался от Черчесова, а тот - от неустойки

Станиславу Черчесову сегодня сообщили в РФС, что он будет уволен. Принципиально вопрос решён, но документально не оформлен. По некоторым данным, бывший главный тренер сборной отказался от выплаты неустойки.

Ранее сообщалось, что в список кандидатов на пост главного тренера сборной России входят экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв, португалец Андре Виллаш-Боаш и главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.

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