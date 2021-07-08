ЦКАД полностью открыта для движения

В четверг президент России Владимир Путин открыл заключительный участок центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), передает телеканал «Россия 24».

Заключительный участок протяженность 25 км идет от Калужского до Симферопольского шоссе. Теперь вся ЦКАД открыта для движения транспорта, общая протяженность автодороги составляет 336,5 км.

НА ЦКАД установлены 192 камеры фотовидеофиксации, оплата за проезд взимается с помощью системы free flow («Свободный поток»). На трассе, пересекающей 13 федеральных автодорог работают 18 транспортных развязок.