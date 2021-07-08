Российский самолет-амфибия поможет Турции потушить лесные пожары

Самолет-амфибия Бе-200 морской авиации Военно-морского флота России отправился в Турцию для тушения пожаров. Об этом сообщили министерстве обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что воздушное судно было направлено для оказания помощи Турции по указанию президента РФ Владимира Путина.

В Минобороны также добавили, что самолет вылетел сегодня с аэродрома Крымск в направлении аэродрома временного базирования Адана примерно в 16:00 (мск), передает ТАСС.