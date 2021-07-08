В Узбекистане напомнили, что хиджаб по-прежнему нельзя носить в школе

Министерство народного образования Узбекистана напоминает, что разрешение на ношение хиджаба в общественных местах не значит, что теперь его можно носить и в школе.

На этой неделе президент республики подписал обновленный закон "О свободе совести и религиозных организациях", согласно которому, теперь в Узбекистане разрешено носить хиджаб в общественных местах. Однако религиозное образование вне религиозного учебного заведения остается под запретом.

В Минобразования отметили, что требования к одежде педагогов и учащихся регулируются внутренними актами учебных учреждений. Согласно статье 48 закона "Об образовании" школьники обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка. Пункт 8 Внутренних правил и положений общеобразовательных школ, утвержденных приказом № 131 от 28 мая 2020 года, гласит, что учащиеся должны приходить в форме, установленной регламентом школы. Соответственно, в хиджабе нельзя приходить в школу.