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Олимпиада в Токио пройдет без зрителей

Олимпиада в Токио пройдет без зрителей

Власти Японии решили провести Олимпийские игры в Токио без зрителей в связи с обострением эпидемической обстановки из-за коронавируса.

Об этом сообщила министр по делам Игр Тамаё Марукава. По ее словам, решение связано с объявлением в Токио режима ЧС с 12 июля до 22 августа, пишет местное агентство Киодо.

Зрители не будут допущены к соревнованиям в префектурах Токио, Сайтама, Тиба и Канагава.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, в соревнованиях примут участие около 19 тыс спортсменов.

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Вестник Кавказа

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