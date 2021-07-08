Олимпиада в Токио пройдет без зрителей

Власти Японии решили провести Олимпийские игры в Токио без зрителей в связи с обострением эпидемической обстановки из-за коронавируса.

Об этом сообщила министр по делам Игр Тамаё Марукава. По ее словам, решение связано с объявлением в Токио режима ЧС с 12 июля до 22 августа, пишет местное агентство Киодо.

Зрители не будут допущены к соревнованиям в префектурах Токио, Сайтама, Тиба и Канагава.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, в соревнованиях примут участие около 19 тыс спортсменов.