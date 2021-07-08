Azur Air снова будет летать на курорты Египта

Авиакомпания Azur Air планирует возобновить рейсы в курортные города Египта, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Azur Air готова совершать рейсы по курортным направлениям Египта. Сейчас мы ожидаем детальную официальную информацию, после которой авиакомпания будет готова сформировать план полетов", - отметили в компании.

В четверг президент России Владимир Путин отменил постановление 2015 года, запрещавшее чартерные полеты на курорты Египта.