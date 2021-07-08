Коронавирус в Ираке установил рекорд

В Ираке за сутки выявили почти 9,2 тыс случаев коронавируса, это максимум за все время пандемии, пишет РИА Новости.

По данным минздрава Ирака, в четверг коронавирус подтвердился у 9 189 человек. Больше всего новых заболевших в Багдаде - более 2,8 тыс.

Общее число инфицированных в стране превысило 1,4 млн.

Умер за сутки 31 пациент, за все время - более 17 тыс человек.

В Ираке прививку от коронавируса сделал миллион человек.