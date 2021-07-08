Россия возобновит чартерные рейсы в Египет

Президент России Владимир Путин отменил постановление 2015 года, запрещавшее чартерные полеты на курорты Египта.

Отмечается, что россияне смогут улететь в Египет прямым рейсом, сообщает РИА Новости.

Напомним, что авиасообщение между странами было приостановлено в ноябре 2015 года после авиакатастрофы российского А321 над Синайским полуостровом, жертвами которой стали 224 человека. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ.

В 2018 году Россия возобновила регулярные рейсы в Каир.