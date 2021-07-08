На юго-востоке Москвы вспыхнул пожар

Склад загорелся на Волгоградском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Волгоградском проспекте произошел пожар на складе, по прибытии пожарных горела кровля на площади 50 кв м. Позже площадь пожара выросла до 500 кв м", - сказал собеседник.

Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, огонь интенсивно распространяется. В настоящее время решается вопрос о привлечении авиации к ликвидации пожара.