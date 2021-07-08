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Что ждет медиков-антиваксеров в Казахстане?

Что ждет медиков-антиваксеров в Казахстане?

В Казахстане врачам, отказывающимся от вакцинации, будут объяснять, принцип работы препарата. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

По его словам, врач обязан учиться всю жизнь. "Поэтому, если той информации, которая имеется в наличии, для них недостаточно, мы готовы расширить диапазон этих данных, дать определенные ссылки и проводить дальше работу с нашими коллегами", - цитирует Шоранова Sputnik Казахстан.

Согласно официальной статистике Минздрава Казахстана, более 90% казахстанских врачей привились от коронавируса с начала прививочной кампании, стартовавшей в феврале текущего года.

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Вестник Кавказа

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