Таджикистан пожаловался на нападение киргизских пограничников

Душанбе заявил о нарушении киргизскими пограничниками государственной границы, детали рассказали в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

По данным ведомства, сегодня четверо киргизских пограничников незаконно перебрались через границу на участке Росровут района Деваштич Согдийской области.

"Нарушители были одеты в военную и гражданскую форму, имели при себе автоматы Калашникова, намеревались похитить девять лошадей, принадлежащих жителям района Деваштич, и увести на свою территорию", - цитирует представителя пресс-центра РИА Новости.

Таджикские пограничники сделали им предупреждение, но киргизские военнослужащие проигнорировали его и начали стрелять из автоматического оружия. Ответным огнем двое из них были ранены.

В данный момент представители компетентных органов обеих стран прибыли на место ЧП, они устанавливают обстоятельства.