Дагестанские ЛЭП не справились с натиском ливня

Около 50 тыс человек остались без света в Дагестане из-за сильных ливней, сообщили в республиканском правительстве.

"Отключенными 15 фидеров (линий электропередачи) напряжением 6−10 кВ. Без света остаются 49 328 человек, основные отключения охватывают г. Махачкалу, Центральные и Хасавюртовские РЭС", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время ведутся восстановительные работы, завершение которых намечено на 17:00 часов.

Всего в работах задействованы 42 бригады из 126 специалистов, передает ТАСС.