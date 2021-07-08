Азербайджан строит "умные" города и деревни на освобожденных территориях

После освобождения своих территорий от армянской оккупации осенью прошлого года в Азербайджане решили отстраивать там населенные пункты на основании концепции "умный город" и "умное село". На освобожденных территориях будет сформировано четыре экономических центра, что создаст основу для развития различных секторов экономики, включая промышленность.

Даже в районах, где до оккупации больше была развита аграрная сфера, планируют развивать промышленность. Кроме того, концепции "умный город" и "умное село" расширят доступ к социальным услугам. Первое "умное" село" в Зангиланском районе будет готово к январю 2022 года. Вынужденным переселенцам новое жилье будет предоставляться совершенно бесплатно.

На днях российские и зарубежные журналисты посетили строящийся поселок Агалы Зангиланского района. "Всего каких-то полгода назад, глядя на разрушенный Нагорный Карабах и прилегающие к нему освобожденные азербайджанские районы, все разговоры о возвращении на эти земли мирной жизни казались чем-то очень далеким. Однако власти Азербайджана наглядно убеждают: обустройство возвращенной после оккупации территории идет семимильными шагами", - рассказывает корреспондент "МК". Уже в скором будущем вынужденные переселенцы смогут вернуться на родную землю.

Как сказал журналистам представитель министерства сельского хозяйства Азербайджана Акбер Аббасов, создание "умных" сел на освобожденных территориях состоит из пяти компонентов: "умное" жилье, объекты соцобеспечения, аграрные функции, производство и экология. Для жизнеобеспечения новых поселений будет использоваться солнечная энергия, ветроэнергетика и гидроэлектрические станции. Согласно государственной программе до 2030 года "зеленая" альтернативная энергетика должна стать основным приоритетом страны.

Современный поселок Агалы возведут на месте разрушенных в Первую Карабахскую войну поселений Агалы-1, Агалы-2 и Агалы-3. Всего планируется построить 200 жилых "смарт-домов", где смогут разместиться 390 семей. Все постройки будут одно- или двухэтажными, не выше. В поселке будет вся необходимая инфраструктура, школа, детский сад. Планируется создать свою сыроварню и мясокомбинат, что поможет обеспечить будущих местных жителей рабочими местами. Близость к планируемой железной дороге в сторону Нхчывана послужит большим плюсом в развитии туристического направления в регионе.

Речь идет о Зангезурском коридоре, который создаст экономические возможности как для Азербайджана и Армении, так и для всего региона. С открытием коридора прекратится изоляция Нахчывана, а Ереван будет соединен через Азербайджан по суше с Москвой и другими столицами.