В Нур-Султане ужесточают карантин из-за дельта-коронавируса

В Нур-Султане уже в четвертый раз с начала пандемии ужесточают карантинные меры по коронавирусу, сейчас - из-за дельта-штамма, говорится на сайте акимата города.

Соответствующее постановление в ближайшее время издаст госсанврач города. Уже известно, что на время его действия будут закрыты пляжи, аквапарки и бассейны, в том числе на открытом воздухе, нельзя будет кататься на судоходных средствах (теплоходы, катера, лодки, катамараны и т. д.), перестанут действовать кинотеатры и ночные клубы. Общественный транспорт не будет курсировать по воскресеньям.

Точки общепита, не участвующие в проекте Ashyq, будут работать по сокращенному графику: в зале - только в будние дни с 07:00 до 20:00, на открытом воздухе - в будние дни с 07:00 до 22:00. Кафе и рестораны из проекта Ashyq будут открыты: в зале - в будни с 07:00 до 22:00, на открытом воздухе - в будние и выходные дни с 7:00 до полуночи.

Если заведения попробуют провести какие-либо торжества, их работу приостановят.

Для отмены таких мер требуется коллективный иммунитет на уровне более 60%. Сейчас в столице первым компонентом вакцинированы свыше 270 тыс человек, то есть всего 25% населения.