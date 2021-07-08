Коронавирус наступает на Крым

За неделю с 28 июня по 4 июля в Крыму был установлен рекорд по количеству заболевших Covid-19. Был подтвержден 2221 случай заболевания и 54 летальных исхода. По словам главы региона Сергея Аксенова, это самое большое количество за всё время эпидемии. Справляется ли Крым с пандемией, как обстоят дела с вакцинацией, что думают обо всем местные жители, рассказывает корреспондент "Вестника Кавказа" Екатерина Винник.

Новая волна

Наиболее серьезная ситуация с коронавирусом сложилась в Судаке и Феодосии, где прирост заболевших самый высокий. Ранее самыми пострадавшими регионами были Симферополь и Симферопольский район. По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, за прошедшие семь дней в три раза увеличилось число заболевших туристов. Всего в Крыму и Севастополе было выявлено 51332 заболевших, 45015 выздоровевших, 1573 человека умерших.

На фоне очередной коронавирусной волны власти Крыма 22 июня приняли решение об ужесточении мер по борьбе с заболеваемостью до 1 сентября: запрещена работа развлекательных заведений в выходные и праздничные дни, а деятельность ресторанов, кафе и баров ограничена во временной промежуток с 23:00 до 8:00, за исключением обслуживания на вынос. Кроме того, на территории Симферополя, Симферопольского района, Ялты и Алушты была ограничена организация культурно-досуговых мероприятий. На территории полуострова действует режим повышенной готовности, меры ужесточить могут в любой момент в случае усугубления ситуации.

Власти региона рекомендуют руководителям предприятий вакцинировать 100% сотрудников. Что касается предприятий-нарушителей режима повышенной готовности, глава Крыма пригрозил им отключением электроэнергии и водоснабжения в случае несоблюдения предписанных мер.

Темпы вакцинации

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации темпы вакцинации населения республики значительно возросли. На данный момент жителям Крыма доступно три препарата: ”Спутник V”, ”ЭпиВакКорона” и ”КовиВак”, но возможность выбирать вакцину пока не предусмотрена. По словам министра здравоохранения Александра Остапенко, ежедневно в Крыму прививается около 11-12 тысяч человек. На полуостров доставлено более 350 тысяч доз вакцины. Первый компонент вакцины уже получили 344538 человек, что составляет 38% от плана вакцинации на полуострове.

Как население полуострова относится к вакцинации

Отношение жителей Крыма к вакцинации серьезно изменилось, когда стартовала массовая кампания по иммунизации населения России. Еще зимой многие высказывали недоверие к прививке, однако сегодня большинство понимает необходимость профилактической меры для снижения рисков заболеваемости.

”Я однозначно буду вакцинироваться, - сказала в беседе с корреспондентом ”Вестника Кавказа” Тамара Ивановна, 75-летняя жительница полуострова, врач на пенсии. - Так я себя буду чувствовать безопаснее и смогу вернуться к привычной активности, не боясь выйти на улицу”.

”Мы с коллегами уже привились, и ничего страшного не произошло, только рука немного болит, - говорит Александр, директор ресторана в Феодосии. - Для нас вакцинация - это вопрос безопасности сотрудников и наших клиентов. В связи со сложившейся ситуацией на полуострове вакцинация действительно является решением многих проблем”.

Андрей, 37-летний руководитель отдела закупок в одной из симферопольских компаний, который уже перенес коронавирус в легкой форме, тоже собирается прививаться: ”С момента болезни прошло уже более полугода, антител почти не осталось, так что самое время вакцинироваться”.