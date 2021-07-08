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Неизвестные разгромили и ограбили церковь Святого Георгия в Кахети

Неизвестные разгромили и ограбили церковь Святого Георгия в Кахети

В МВД Грузии сообщили о том, что в селе Хашми в Кахети была разграблена церковь Святого Георгия.

Первым об инциденте в Хашми написал глава службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе. "Неизвестные проникли в церковь Святого Георгия в Хашми, повредили ее, осквернили и украли вещи", - написал Джагмаидзе в Facebook.

В полиции, в свою очередь, сообщили о возбуждении по двум статьям Уголовного кодекса Грузии уголовных дел.

В настоящее время правоохранители проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на установление личностей и поимку злоумышленников, передает Sputnik Грузия.

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Вестник Кавказа

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