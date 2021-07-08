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Парашютист прилетел на кондиционер многоэтажки в Краснодаре (ВИДЕО)

Парашютист прилетел на кондиционер многоэтажки в Краснодаре (ВИДЕО)

Начинающий парашютист приземлился на кондиционер в многоэтажном доме в Краснодаре, видео необычного инцидента опубликовано в Telegram-канале Baza.

"В Краснодаре парашютист из летного училища не рассчитал траекторию и приземлился на кондиционер одного из домов", - говорится в комментарии к ролику.

По данным канала, совершивший нетривиальную посадку юноша не пострадал. Хозяева квартиры на 13-м этаже пустили его внутрь и, по словам очевидцев, угостили завтраком.

 

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