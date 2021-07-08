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Черчесова отправили в отставку после провала на Евро-2020

Черчесова отправили в отставку после провала на Евро-2020

Российский футбольный союз уволил Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу, сообщает  пресс-служба ведомства.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", -  цитирует пресс-служба главу РФС Александра Дюкова.

Напомним, что российская сборная на Евро-2020, заняв последнее место в группе B, не смогла пробиться в плей-офф. В РФС и Минспорта признали результат команды неудовлетворительным.

Стоит отметить, что, по слухам интернет-издании, следующим главным тренером национальной команды может стать экс-наставник сборной Германии Йоахим Лев. В числе кандидатов на пост тренера стоит также отметить главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович и португальский специалист Андре Виллаш-Боаш.

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Вестник Кавказа

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