Москва и Анкара подписали документ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Генпрокурор России Игорь Краснов и замминистра юстиции Турции Якуп Могул подписали первую программу сотрудничества между ведомствам на 2021-2022 годы. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ГП РФ.

"Этот документ демонстрирует решимость наших ведомств вести последовательную совместную работу ради противодействия таким явлениям, как терроризм, киберпреступность и другим видам противоправных деяний. Реализация предусмотренных программой совместных мероприятий позволит улучшить понимание правовых систем России и Турции и сделать большой шаг навстречу друг другу для налаживания плодотворного сотрудничества во имя безопасности российского и турецкого народов", - заявил в ходе встречи Игорь Краснов.

Он выразил уверенность, что подписание программы сотрудничества - только начало совместного пути России и Турции.

Генпрокурор РФ пояснил, что из высокой степени близости обеих стран, прочности политических, торговых и туристических связей вытекает большой объем рабочих вопросов между ними. Краснов выразил убежденность, что за время воплощения в жизнь совместной программы сотрудничества общими усилиями стороны найдут законное решение для всех вопросов.