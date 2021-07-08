В Дагестане задержали мужчину за нападение на полицейского в аэропорту

Житель Каспийска, ударивший сотрудника полиции в аэропорту Махачкалы, задержан. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Было установлено, что полицейские прибыли на борт самолета "Махачкала – Санкт-Петербург" по сообщению командира о нарушении одним из пассажиров устава компании.

"Транспортные полицейские потребовали злоумышленника прекратить совершение административного правонарушения и предъявить документы, удостоверяющие его личность, однако последний внезапно нанес один удар головой в область лица младшего инспектора специализированного отделения по обеспечению общественного порядка ЛОП в аэропорту Махачкалы", – сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина, который напал на сотрудника полиции, задержан. Следователь Махачкалинского следственного отдела на транспорте предъявит ему обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.