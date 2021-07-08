Патрушев раскритиковал ход утилизации отходов на Юге России

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о том, что утилизация отходов на Юге России находится на низком уровне. Далее он отметил, что в неудовлетворительном состоянии находятся многие полигоны, также наблюдается большое количество несанкционированных свалок.

"Экологическую ситуацию в округе обостряет низкий, не более 50%, уровень утилизации отходов производства и потребления", - отметил секретарь СБ РФ в ходе совещания по вопросам национальной безопасности в округе.

Он также указал на то, что многие полигоны твердых коммунальных отходов в округе уже практически заполнены, а их состояние оставляет желать лучшего, передает РИА Новости.