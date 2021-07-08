Пациента с ножом в глазу спасли врачи в Кабардино-Балкарии (ФОТО)
Врачи Республиканской клинической больницы Кабардино-Балкарии в Нальчике спасли пациента, которому нанесли удар ножом в глаз. Об этом сообщается на странице учреждения в Instagram.
На "скорой" в РКБ был доставлен пациент в тяжелом состоянии: ему было нанесено проникающее ранение глазницы и черепа.
Проведя обследование, специалисты поставили диагноз: "Проникающее ножевое ранение правой орбиты, полости черепа, субарахноидально-паренхиматозное кровоизлияние в правой лобно-височной области с прорывом крови в желудочковую систему, перелом задней стенки правой орбиты со смещением фрагментов".
На первом этапе врачи извлекли нож и провели первичную хирургическую обработку раны, затем осуществили наружное дренирование желудочковой системы головного мозга.
В результате слаженной работы мультидисциплинарной бригады, в составе которой действовали нейрохирурги, офтальмологи и анестезиологи, пациенту была оказана экстренная хирургическая помощь. Сейчас пострадавший находится в стабильном состоянии.
Instagram РКБ КБР
Вестник Кавказа
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