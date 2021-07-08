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Аномальная жара покинет Москву

Аномальная жара покинет Москву

Синоптики Гидрометцентра России предупреждают, что аномальные температурные показатели в Москве продержатся минимум до 13 июля.

Сообщается, что в российской столице с 11 по 13 июля сохранится сильная жара (температура днем до +33°C), а 9-13 июля прогнозируется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7°C и более.

Напомним, что в Москве по-прежнему действует "оранжевый" уровень погодной опасности.

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Вестник Кавказа

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