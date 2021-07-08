В Киргизии объявили в розыск двух президентов

Бывшие президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были объявлены в международный розыск по делу о деятельности золоторудного месторождения Кумтор, сообщил на пресс-конференции в Бишкеке глава Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев.

По его словам, по факту расследования дела о Кумторе "в розыск объявлены бывшие президенты Акаев и Бакиев".

Ташиев также отметил, что фигурантами дел о коррупции на Кумторе являются еще несколько бывших высокопоставленных чиновников, передает ТАСС.