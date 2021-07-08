Лайнер, летевший в Анталью, ненадолго вернулся в Казань

Самолет, направлявшийся из Казани в Анталью, был вынужден возвратиться в аэропорт вылета, рассказал пресс-секретарь воздушной гавани Адель Гатауллин.

По его словам, лайнер поднялся в воздух в 03:35, но у одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие, и было принято решение вернуться на аэродром, передает "Интерфакс".

Самолет сел в 04:49 в штатном режиме, занемогший пассажир был госпитализирован в больницу.

В 06:13 воздушное судно возобновило движение по маршруту.