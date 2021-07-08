Российско-турецкий тандем в Азербайджане: как работает Центр мониторинга 

9-10 ноября минувшего года президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Для контроля за реализацией достигнутых договоренностей в Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент в составе 1960 военнослужащих, 380 единиц военной и специальной техники, Центр гуманитарного реагирования, мобильный военный госпиталь. А для повышения эффективности контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей в Агдамском районе, который почти 30 лет находился под армянской оккупацией, появился российско-турецкий миротворческий центр.

11 ноября министры обороны Турции и России Хулуси Акар и Сергей Шойгу в онлайн-формате подписали проект Соглашения о мониторинговом центре, после завершения обсуждения технических деталей было подписано заключительное соглашение, и уже 30 января 2021 года мониторинговый центр заработал. На днях там побывал корреспондент "МК" и рассказал, как вместе несут службу российские и турецкие военные.

Центр мониторинга находится в восьми километрах от линии соприкосновения сторон. Из Баку до него добираться около четырех часов. "После красот азербайджанской земли, разрушенный и выжженный Карабах вызывает какое-то до боли щемящее чувство. Среди остатков зданий лишь таблички, предупреждающие о том, что кругом все заминировано… Здесь в первую карабахскую войну шли самые ожесточенные бои", - рассказывает журналист.

Безопасность Центра площадью около четырех гектаров и обеспечение его жизнедеятельности обеспечивают азербайджанские военные. Азербайджанские же повара колдуют на кухне – готовят местные, русские и турецкие блюда. Остальное – прерогатива российских и турецких военных, причем все - на паритетной основе. В шестимесячные командировки в Центр мониторинга направляются только профессиональные военные специалисты.

Они контролируют ситуацию в зале, сидя друг напротив друга за мониторами: с одной стороны - российские, с другой — турецкие специалисты. Обстановка контролируется с помощью современных технических средств, в том числе беспилотников. Информация выводится на мониторы компьютеров и отслеживается дежурной сменой, которая принимает решение, как поступить в ситуации, если перемирие нарушается. В этом вопросе полномочия у командования широкие: можно обратиться к командованию российских миротворцев или по прямой линии выйти на оборонные ведомства Армении и Азербайджана.

Командиров, кстати, тоже двое. В комнате каждого - портреты политических и военных лидеров России и Турции.

Жилые модули офицеров также разделены: с одной стороны разместились российские специалисты, с другой турецкие.

В Центре две молитвенные комнаты - для православных и для мусульман.

Между собой российские и турецкие военные часто соревнуются – на площадке для волейбола, на футбольном поле, за шахматными досками.

А вот тренажерных залов на территории Центра два – для русских и для турок. Также в центре работает два врача, но пациентов они не делят - кому нужна помощь, тому ее и оказывают. Правда, пока ни с чем серьезным докторам работать не приходилось.

Покидая центр, журналист замечает: "И вновь за окном - разруха и минные поля. Но, может, и сюда скоро вернется нормальная жизнь. По крайней мере сотрудники российско-турецкого мониторингового центра все для этого делают".