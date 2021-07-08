Бакинская и Азербайджанская епархия РПЦ получит финансовую помощь от государства

Религиозные образования Азербайджана, в том числе Бакинская и Азербайджанская епархия Русской Православной церкви, получат финансовую помощь от государства. Соответствующее распоряжение подписал сегодня президент АР Ильхам Алиев.

Средства выделяются в целях поддержки религиозных конфессий из предусмотренного в госбюджете на 2021 год резервного фонда президента АР.

Управлению мусульман Кавказа выделены 2 млн манатов, Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ - 350 тыс манатов, Религиозной общине горских евреев Баку - 350 тыс манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев - 150 тыс манатов, Апостольской префектуре Католической церкви в Азербайджане - 150 тыс манатов, Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана – 150 тыс манатов, а также Фонду пропаганды духовных ценностей (подчиняется Госкомитету по работе с религиозными структурами) с целью материальной поддержки других неисламских религиозных общин - 100 тыс манатов.