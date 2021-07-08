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Штормовое предупреждение продлили в Крыму

Штормовое предупреждение продлили в Крыму

В Крыму продлили штормовое предупреждение из-за надвигающихся осадков, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Напомним, что предыдущее штормовое предупреждение действовало до 7 июля.

"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 8 июля в Крыму ожидаются сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с", - сказано в сообщении.

В ведомстве сообщили о высокой вероятности подтопления территорий и аварий на объектах энергетики и ЖКХ. В МЧС также подчеркнули, что возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и сельскохозяйственных растений.

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Вестник Кавказа

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